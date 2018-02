14-jarige doet zelfmoordpoging op Hanze College na pesten

OOSTERHOUT/BREDA - Een 14-jarig meisje heeft maandagochtend een poging tot zelfmoord gedaan op het Hanze College in Oosterhout. De Bredase puber slikte een trits pillen na aanhoudend pestgedrag van een aantal medescholieren. Haar ouders zijn in shock. En boos op de school.

,,Die weet al maanden dat dit speelt, kent de namen van de pesters, maar doet niets'', verwijt de vader Sjef van Esch. Peter van Beek, directeur van de Oosterhoutse school, zegt dat er na wat meidenvenijn wel degelijk actie is ondernomen. Dat was in november vorig jaar. Toen is er gepraat. ,,Daarna hebben we geen signalen gekregen dat er nog iets aan de hand was.''

Moeder Wendy is zo geraakt door de zelfmoordpoging van haar dochter dat ze een emotionele post op Facebook plaatste. Die landde als een bom. Haar bericht wordt massaal gedeeld. En mensen vallen haar bij. ,,Je bent een mooie meid. Laat je niet gek maken. Pak die school en die meiden aan. Heel veel sterkte'', reageert iemand.

Hulp

Directeur Van Beek snapt die emotie. Maar had liever gezien dat de ouders naar hem waren gekomen. ,,Als je met elkaar praat, kun je kijken wat er voor hulp nodig is'', zegt hij. ,,Het is niet leuk om dit soort verwijten te krijgen.''

Maar volgens vader Sjef van Esch is er wel degelijk gepraat. Gesprekken met school, met politie, de leerplichtambtenaar, met het Centrum voor Integrale Gezinszorg. Op neutraal terrein in Drimmelen.

Zo hoog was volgens Van Esch de spanning toen al opgelopen. ,,School gaf aan dat pesten heel ingewikkeld is, dat het lastig is om er iets aan te doen.'' De ouders voelden zich in de steek gelaten. Wel hadden ze een goed contact met de politie. Ze vinden dat de politie echt met hun dochter heeft gepraat. Maar dat loste het probleem van het pesten niet op. ,,De politie heeft zelfs de school geadviseerd: pak dit op.''

Telefoontje

Het meisje stapte na de zomervakantie het Hanze College binnen. ,,Ze zat aanvankelijk bij een groepje meisjes dat een ander meisje pestte. Daar kregen we een telefoontje van school over'', vertelt vader Sjef.

Die zorgde er voor dat zijn dochter daar mee stopte. ,,Ze werd daarna zelfs vriendinnen met dat gepeste meisje.'' Maar het gevolg was ook dat het pestende groepje meiden ineens twee doelwitten had. Eerst vooral via social media. Later werd er gescholden en geslagen. 'Kankerhoer' kreeg zij onder meer te horen. ,,Ze is geslagen, haar banden laten ze leeg lopen, ze verzuimt daardoor heel veel.''

Pillen

Dat zijn dochter op maandagochtend pillen zou slikken, heeft Sjef niet zien aankomen. En ook zijn vrouw Wendy niet. Volgens haar uit hun dochter zich niet zo makkelijk.'' Hij kreeg maandag een telefoontje van school dat er iets mis was. ,,De ambulance is een half uur met haar bezig geweest. Gelukkig had ze de verkeerde pillen geslikt.''

Emoties

Hij nam zijn dochter mee naar huis. En speelden de emoties op. ,,Ze gaat niet meer terug naar die school. Ik hoor van steeds meer mensen dat er kinderen worden gepest.''

Directeur Van Beek weet dat er fysiek niks aan de hand is met het meisje na het slikken van de pillen. ,,Dat heb ik te horen gekregen.'' Het bericht op Facebook heeft hij niet gezien. Dinsdag laat hij zich daarover informeren en bekijkt hij eventuele vervolgstappen.

Ambulance

,,Zo'n verhaal heeft altijd meerdere kanten. Het is heel vervelend dat dit voorvalt. Er ging een gerucht dat er een meisje pillen had geslikt. Daarop hebben we uit voorzorg meteen de ambulance laten komen.''