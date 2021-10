14 broers en zussen Langermans hebben samen al 1100 jaar lol: ‘Ik ben er doof van geworden’

Onooglijke Arends­plein moet groene woon- en verblijf­plek worden

9:17 OOSTERHOUT - Het nu nog onaanzienlijke Arendsplein in Oosterhout moet een aantrekkelijke, groene plek in de stad worden. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting voorziet naast groenvoorziening ook in de bouw van drie appartementenblokken.