1200 paraplu's in Oosterhout: zo ziet dat er uit

OOSTERHOUT - Vrolijk gekleurde paraplu’s sieren de straten in het centrum voor het Paraplu Evenement. Nieuw dit jaar zijn de felgekleurde beachballen in de Keiweg en kleine bolletjes in het Schapendriesplein.

Het is voor het derde jaar op rij dat het Paraplu Evenement het zomerse tintje in Oosterhout brengt.

Rien Joosen is tot eind volgende week druk bezig samen met ruim 25 enthousiaste vrijwilligers. Felgekleurde ballen worden opgeblazen in verschillende maten. De ballen hangen in nylon netjes aan de kabels tussen de winkels. ,,De ballen kunnen beter tegen de wind dan paraplu’s. Als er toch eentje afvalt is dat leuk voor de kinderen”, lacht Joosen. Volgende week volgen nog een paar duizend kleine felgekleurde bollen aan de lantaarnpalen van het Schapendriesplein.

Speelser

In de Kerkstraat hangen paraplu’s die speciaal in China bedrukt zijn met herkenningspunten van Oosterhout zoals Mooie Keetje. Joosen:,,Eerst hingen de paraplu’s netjes op een rij, nu hebben we ze in een speelsere vorm opgehangen. Ook voor onze eigen creativiteit is het leuk om het anders te doen.” Ook de Arendstraat is al versierd met gestreepte paraplu’s, zwart gecombineerd met een felle tinten. De Nieuwstraat is morgen aan de beurt.

Quote We moeten dit met ons allen omarmen, niet alleen maar door de vrijwilli­gers Rien Joosen

Winkeliersvereniging Bizz draagt financieel bij aan het evenement van Stichting Stoof, net als de gemeente Oosterhout. Maar ook de hoogtewerker, kabels en ander materiaal komt van sponsors. De gaatjes in de paraplu’s om te aan de kabels te kunnen hangen zijn dit jaar weer gemaakt door leerlingen van Praktijkschool De Zwaaikom.

Volledig scherm Zo zag de Arendstraat er vorig jaar uit. © ron magielse / pix4profs

Frisser en vrolijker

Marijke van den Hondel van speelgoedwinkel Intertoys:,, Het is altijd heel gezellig, je voelt het verschil. We zien ook heel veel mensen foto’s maken, zelfs professioneel met statief.” Anita Salam van modezaak La Diva is het helemaal met haar eens:,,Klanten vinden het altijd gezellig, ik vind het ook erg leuk.’’

Angelique Boeren van damesmodezaak Norah vond het vorig jaar een stuk leuker.,,Toen was alles dicht met paraplu’s en bonter gekleurd. Het oogde frisser en vrolijker, dat heb ik meer mensen horen zeggen.”