12 Uur in een kippenhok tegen gedwongen prostitutie

Nieuw college van Dongen gaat schulden gemeente terugdrin­gen

13:30 DONGEN - De grootste verrassing in het akkoord van de coalitie in Dongen is dat Volkspartij Dongen het terrein van financiën overgenomen heeft van de Dongense VVD, en dat de laatste zorg toebedeeld heeft gekregen. Daar was eerder de VPD verantwoordelijk voor. De drie Dongense coalitiepartijen VPD, Dongense VVD en PvdA hebben gisteravond het akkoord gepresenteerd en ondertekend. Daarin staat ook de portefeuilleverdeling van de wethouders.