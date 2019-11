100 jaar Dongecentrale: Brabant zag als eerste het licht

Onderzoek in Estland naar moederbe­drijf van puinruimer bij Tuf Recycling in Dongen

8:07 DONGEN - De milieuinspectie in Estland is bezig met een onderzoek naar een fabriek van kunstgrasrecycler ASIE in de plaats Põltsamaa. ASIE is in Noorwegen betrokken bij een rel rond de verwerking van kunstgrasvelden.