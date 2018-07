10.000 liter per vlucht, Chinooks Gilze-Rijen helpen blussen in Hengelo

VIDEOHENGELO/GILZE EN RIJEN - Sinds zondagochtend helpen twee Chinooks van Defensie Helikopter Centrale (DHC) van vliegbasis Gilze-Rijen mee met blussen van een enorme brand in Hengelo. Daarbij wordt een zogeheten bambi bucket ingezet die per keer 10.000 liter water uitstort.

Aanvankelijk was er één Chinook vanaf Gilze-Rijen gestuurd. Maar gezien de omvang van de brand bij het afvalverwerkingsbedrijf Tence is daarna nog een tweede gegaan. ,,De Chinooks hebben zondag 46 blusvluchten uitgevoerd'', zegt Claudia van Hoek van DHC. ,,Helpen blussen is een nationale taak. Tot en met oktober is de basis 24 uur per dag paraat voor brandbestrijding.''

Brandweer Twente riep de hulp van de Chinooks zondagochtend in. De brand ontstond in de nacht van zaterdag op zondag, maar de regionale brandweer kwam handen tekort. Vooral omdat het een enorme afvalberg betreft die vanaf de grond moeilijk bereikbaar is. De brand is waarschijnlijk door broei ontstaan. De rook geeft overlast tot in de verre omtrek.

Volledig scherm De bucket kan overal worden gevuld zolang het water minimaal 2 meter diep is. © Foto DHC

De bambi bucket is een verstevigde waterzak die aan een kabel onder de helikopter hangt. Na het opstijgen klapt de ‘zak’ open als een omgekeerde paraplu. Een vernevelaar, een soort douchekop onder de zak, maakt het mogelijk een groter gebied te besproeien.

De inzet viel samen met de viering van tien jaar DHC. De grootste helikopterbasis van West-Europa vierde een intern feestje met een reünie en een gezinsdag. In Gilze en Rijen is de moederbasis van het commando. Het luchtmachtonderdeel heeft ook bases in Den Helder en Deelen.

Volledig scherm Een blik op de bambi bucket vanuit de Chinook. © Foto DHC