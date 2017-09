1.8 miljoen mensen zien Miljoenenjacht-prijs in Lage Zwaluwe vallen

Vader van door Oosterhouter doodgereden Femke (42): 'Wat is er gebeurd? We weten zo weinig'

11:18 TILBURG - Hij zou 110 of 120 kilometer per uur hebben gereden, de verdachte die Femke Jacobs en een 62-jarige Tilburger eind juni doodreed. Als een Audi tijdens de reconstructie inderdaad met 110 kilometer per uur voorbijkomt, ziet de vader van Femke het ogenschijnlijk onbewogen aan.