1,5 meter in Drimmelen? ‘Anderhalve bever, hockeysticks of winkelwagentjes’

,,Dit weekend zijn er in onze gemeente negen coronabesmettingen bijgekomen", zegt burgemeester Gert de Kok. ,,Dat is een behoorlijke stijging. Het virus is nog niet weg en daarom moeten we ons blijven houden aan de regel van anderhalve meter afstand."

Drimmelen wil daarom de afstandsregels meer onder de aandacht brengen. ,,We kwamen op het idee door een poster uit Australië", vertelt De Kok. ,,Daarop staan twee poppetjes met daartussen een kangoeroe die zorgt voor anderhalve meter afstand."

Eigen omgeving

Drimmelen besloot daarop posters te maken met dieren uit de eigen omgeving. De Kok: ,,Zo willen we op een luchtige manier ervoor zorgen dat de mensen weer meer op hun onderlinge afstand gaan letten. We gebruiken voor deze eerste posters dieren uit onze omgeving, in dit geval de Biesbosch. Een bever is tot aan de punt van zijn staart ongeveer een meter lang en de spanwijdte van een visarend is zowat anderhalve meter."

Quote We hebben mensen op straat gevraagd wat voor hen anderhalve meter is. Er kwamen antwoorden als een winkelwa­gen­tje, twee hockey­sticks en vijf grote linialen

En het blijft niet bij de bever en de visarend. Drimmelen is op zoek naar meer symbolen met een knipoog voor de volgende posters. De Kok ging daar eerder deze week al in Terheijden naar op zoek. ,,We hebben de mensen daar op straat gevraagd wat voor hen anderhalve meter is. Er kwamen antwoorden als een winkelwagentje, twee hockeysticks en vijf grote linialen."

Knipoog

De komende weken verschijnen de posters op verschillende plaatsen in de gemeente.

Wie de posters thuis, op school, bij de vereniging of op de zaak wil ophangen, kan deze ophalen op het gemeentehuis in Made. Ideeën voor andere symbolen met een knipoog uit de gemeente of de actualiteit zijn ook welkom bij de gemeente.