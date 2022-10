Weer een DongenIce na twee jaar

„Alle lichten staan op groen”, zegt voorzitter Maurice Aarts over de komende editie van DongenIce. Na twee jaar komt de ijshal weer op het Wilhelminaplein te staan. Wel waren er zorgen vanwege stijgende energiekosten. De schatting is dat die anderhalf keer hoger zullen uitvallen dan de vorige keer. Aarts is blij dat oude en nieuwe sponsoren het evenement financieel mogelijk maken.

Extra foodplein

Het ijsfestijn komt ruimer in zijn jasje te zitten. Er zijn lessen getrokken uit de coronatijd. Aarts: „Door corona moet je anders naar dingen gaan kijken. Beginnend met de ruimte. Die is nu groter. Op het ijs, maar ook daar omheen. Er is naast de huiskamer die iedereen al kent, een extra foodplein aan de andere kant van de ijsbaan. De ijsbaan is ook groter. Dertig bij twintig meter. Er is gekozen om de roetsjbaan meer te betrekken bij de ijshal. De roetsjbaan is nu deels overdekt.”