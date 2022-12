Vignetten geplakt: ‘Oosterhout deelt de warmte’, iedereen welkom in openbare gebouwen

met video Man opgepakt vanwege zware stroperij in West-Bra­bant, tweede verdachte gevraagd zich te melden

MADE - In Made is dinsdagochtend een man aangehouden op een zware vorm van stroperij. De man, die op heterdaad werd betrapt, was in een groot gebied in West-Brabant actief en vermoedelijk Zeeland. Dat meldt de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Een tweede verdachte is gevraagd zich te melden op het bureau.

