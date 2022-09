Truckersrestaurant in Hulten sluit in november definitief door verbreding N282

Mooie cijfers in jaarreke­ning Gilze en Rijen, maar onzekere kosten blijven zorgelijk

RIJEN - Mooie cijfers zo lijkt het voor de gemeente Gilze en Rijen. Over 2021 is er een plus van 2,4 miljoen. Dat zag er vorig jaar lange tijd een stuk minder florissant uit. Extra geld van de rijksoverheid en uitstel van investeringen zijn de belangrijkste redenen voor het overschot. Met de inflatie van (bouw)kosten blijft het zorgelijk.

14 juni