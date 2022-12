Traumahelikopter landt in Geertruidenberg voor aangereden fietser

Man (71) is helpdesk­frau­deurs te slim af, twee verdachten (19 en 20) opgepakt in Raamsdonks­veer

RAAMSDONK / RAAMSDONKSVEER - Een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 20-jarige man uit Sliedrecht zijn woensdagavond aangehouden op verdenking van een poging tot oplichting in Raamsdonk. Het duo probeerde op slinkse wijze de bankpas en pincode van een 71-jarige man te stelen, maar de oplettende inwoner had snel in de gaten dat het foute boel was.

