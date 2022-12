Man op parkeerplaats in Oosterhout beroofd en bedreigd

‘Grote teleurstel­ling’: Stichting Islami­tisch Onderwijs wil niet naar wijk Dommelber­gen in Oosterhout

OOSTERHOUT - Huisvesting van de nieuwe islamitische school in de Berkenhof en de Biëncorf in Oosterhout is niet acceptabel voor Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO). Dat laat een teleurgestelde directeur-bestuurder Mohamed Talbi van SIPO weten. Hij tekent bezwaar aan.

28 november