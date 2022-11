Lekker eten? Zo kom je de feestdagen iets gezonder door

Wereldwin­kel Oosterhout wil niet doodbloe­den en trekt er zelf na dik 40 jaar de stekker uit

OOSTERHOUT - Na meer dan veertig jaar komt er per 1 januari een einde aan de Wereldwinkel van Oosterhout. De winkel aan het Binnenhofje bij de voormalige Heilig Hartkerk heeft te weinig vrijwilligers en de doelstelling is achterhaald. ,,We laten het niet doodbloeden.’’

23 november