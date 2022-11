Lage Zwaluwe klaar voor asielboot, maar wel met camera's en meldpunt

DRIMMELEN - Het besluit is genomen. De asielboot voor 144 Oekraiense vluchtelingen in Lage Zwaluwe krijgt een ligplaats bij watersportbedrijf Crezee. Dat is aan de overkant van de eerder door het gemeentebestuur aangedragen locatie in de buitenhaven, nabij woonwijk Ameroever.