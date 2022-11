Islamitische school is welkom in bestaande schoolpanden: ‘Leegstand moet ingevuld’

Jong in... Lotte de Kleijn (20): ‘Ik moest enorm wennen aan de lucht van koeien­stront, haha’

HULTEN - Op haar 13de verhuisde Lotte de Kleijn (20) van Tilburg naar Hulten. Die overgang was aardig groot. Toch zou ze er nu niet meer weg willen. ,,Ik kan in mijn eigen tuin picknicken of een zwembadfeestje houden.”

16 oktober