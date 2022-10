IJzertijdboerderij in Dongen kijkt ook naar de toekomst

DONGEN - De IJzertijdboerderij in Dongen heeft een goed jaar achter de rug. Dit weekend is de laatste openstelling voor het winterseizoen. Bestuurslid Ellie Oerlemans: „We zitten vol ideeën voor de toekomst.”

„We willen onze bezoekers iets laten zien van het leven in de ijzertijd”, zegt Ellie Oerlemans, secretaris van de stichting die de Dongense IJzertijdboerderij beheert. „Daarom zijn we blij dat we er het afgelopen jaar zo’n twintig vrijwilligers bij hebben gekregen. Ze demonstreren ambachten als wol vilten, vuur maken en brood bakken, en vertellen over het leven van de mensen in die tijd. Nieuwe vrijwilligers moeten ingewerkt worden, moeten de ambachten zelf aanleren en het terrein leren kennen.”

Quote Alles wat we over de ijzertijd weten komt uit de grond Ellie Oerlemans, Bestuur IJzertijdboerderij

Nee verkopen

Het bijzondere aan de periode die de IJzertijdboerderij laat zien, is dat er geen geschreven bronnen bestaan. „Alles wat we over die periode weten komt uit de grond”, aldus Oerlemans, die zelf op de zaterdagen meedraait.

„Kinderen kunnen in de archeologieveldjes zelf opgravingen doen. Wat ze vinden, mogen ze houden. Naast de openstelling op zaterdag krijgen we door de week bezoek van groepen leerlingen uit de regio. Ons programma richt zich vooral op kinderen uit de basisschoolleeftijd. Zo komen er groepen uit Breda en Teteringen. De scholen komen elk jaar met nieuwe klassen langs. Daar is zoveel animo voor de we regelmatig nee moeten verkopen.”

Ook de toekomst

De IJzertijdboerderij kijkt niet alleen naar het verleden, ze is ook met de toekomst bezig. „We gaan het aanbod van spelletjes uitbreiden. Er komen meer mogelijkheden voor kinderen om zelfstandig te werken, zonder begeleiding. En er komt een plek waar ouders een bakske kunnen drinken.”

Bij goed weer weten zeker honderd mensen de plek te vinden. „De meeste kinderen vinden het geweldig om dingen met hun handen te kunnen doen.”