Boten van KNRM varen op Boven-Merwede bij Sleeuwijk vanwege ‘verdachte situatie’

met video Automobi­list raakt gewond als hij met auto onderstebo­ven in sloot belandt in Nieuwen­dijk

NIEUWENDIJK - Een auto is donderdagavond ondersteboven in een sloot terechtgekomen aan de Kruissteeg in Nieuwendijk. De brandweer moest de gewonde bestuurder uit het voertuig bevrijden.

24 november