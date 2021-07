Zwetsloot naar finale skateboarden, Oldenbeuving niet

Voor Keet Oldenbeuving, de vlaggendraagster van de Nederlandse equipe bij de openingsceremonie, zitten de Spelen in Tokio erop. Ze noteerde de twaalfde score en dat was niet voldoende voor een finaleplaats. Ze had bij de beste acht moeten eindigen.

Zwetsloot begon met een nerveuze eerste run in het fraaie Ariake Urban Sports Park, maar herstelde zich met een goede tweede run. In 45 seconden tijd werkte ze op haar skateboard vrijwel foutloos haar trucs en sprongen op bankjes, trapleuningen en schansen af. Vier van de vijf losse ‘tricks’ die ze moest maken gingen goed. Haar eindscore was 13,48. De Japanse Funa Nakayama had de hoogste score in de heats met 15,77.

De pas 16-jarige Oldenbeuving zette wel twee goede runs neer, maar drie van haar vijf tricks mislukten. Met de waarderingen van haar twee gelukte tricks kwam ze uit op 8,70 punten, te weinig voor een plek in de finale, die later maandag wordt gehouden.

Keet Oldenbeuving.

Zwetsloot zat in tweede van vier heats en moest dus even wachten of haar score zou leiden tot een finaleplaats, maar ze was er eigenlijk meteen al zeker van dat ze het had gehaald. ,,Het is heel speciaal om op de Olympische Spelen te zijn, er is zoveel aandacht, dus ik vreesde de zenuwen. Als mijn eerste truc niet lukt, ben ik vaak van slag en gaat de rest ook niet goed, maar ik was best relaxt en het ging lekker. Misschien ook wel omdat er geen publiek bij was”, zei ze na haar optreden.

Quote Ik vond het supervet Keet Oldenbeuving ,,Ik probeerde nog een truc die ik in de finale ook wil doen. Dat was even aftasten en een keer inzetten, zodat ik de volgende keer wat zelfverzekerder ben. Deze Spelen zijn een prachtig platform om onze sport te laten zien. Ik heb al heel veel positieve reacties gehad vanuit Nederland en berichtjes van kinderen die het heel tof vinden en willen gaan skaten”, aldus Zwetsloot.

Oldenbeuving stond na de eerste heat bovenaan en hoopte dat het genoeg was voor een finaleplaats, maar de wereldtop moest toen nog komen. ,,Ik vond het supervet. Het was echt een droom om hier te rijden. Niet alles lukte, maar ik heb wel plezier gehad en dat is altijd goed. Ik probeerde nog een paar moeilijke tricks om een hogere score te krijgen, maar het lukte helaas niet.”

Roos Zwetsloot.

