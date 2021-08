Zoveel verdienden de Nederlandse medaillewinnaars in Tokio

Tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons: nooit keerde Nederland met zó veel medailles huiswaarts als na de Olympische Spelen in Japan. En dan wacht er bij thuiskomst ook nog eens een mooie bonus van het NOC*NSF. Een gouden medaille levert een sporter namelijk 30.000 euro op. Bij zilver ontvangt de sporter 22.500 euro en bij brons 15.000 euro. Over de medaillebonus die een sporter verdient, moet hij of zij nog wel tot de helft aan de Belastingdienst afdragen .

Sifan Hassan is de grootverdiener van TeamNL. Puur kijkend naar bovenstaande getallen zou de topatlete 75.000 euro hebben verdiend met haar twee gouden medailles en haar ene bronzen medaille. In werkelijkheid is dat echter niet het geval vanwege een verdeelsleutel die NOC*NSF hanteert.

Sporters die meerdere medailles hebben gewonnen, krijgen alleen voor hun eerste medaille het volledige bedrag. Voor de tweede en de derde medaille krijgen ze respectievelijk twee derde en een derde van het bedrag. Naast Hassan veroverden ook baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, zwemmer Arno Kamminga en wielrenster Annemiek van Vleuten meerdere plakken. Hassan verdiende dus niet 75.000 euro aan bonussen, maar 55.000 euro. Lavreysen krijgt iets minder dan Hassan, omdat hij bij het goud van de teamsprint het bedrag moet delen met zijn ploeggenoten. Zo houdt hij aan zijn drie medailles een bedrag over van 45.000 euro. Ook Van Vleuten is met goud en zilver goed voor 45.000 euro. Kamminga verdiende met zijn twee zilveren plakken uiteindelijk 37.500 euro. Hoogland ontvangt voor zijn gouden en zilveren medaille in totaal 30.000 euro.

Bonussen voor teamsporters

De gouden hockeysters (zestien in totaal) ontvangen zo per speelster 11.000 euro, dat is het minimumbedrag dat door NOC*NSF is bepaald voor een olympiër die deel uitmaakt van een gouden team. De minimumbedragen voor zilver en brons zijn in dat geval respectievelijk 8000 en 5000 euro. Door de gehanteerde verdeelsleutel is het zo dat de roeiers van de gouden dubbelvier per individu iets meer dan de hockeysters ontvangen. Zij krijgen namelijk 15.000 euro per persoon.