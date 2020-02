Zorgen om impact coronavirus bij organisator Olympische Spelen

OP WEG NAAR TOKIO Soigneur Ruud Zijlmans zeker van Tokio: ‘De meiden zouden raar staan te kijken als ik er niet bij ben’

1 februari Ruud Zijlmans vliegt de laatste weken van hot naar her. Van Gran Canaria naar de wereldbekercross in Frankrijk. Terug naar Spanje voor een paar dagen in de Sierra Nevada. Dan weer naar Hooger­heide voor de wereldbeker. Weer terug naar de bergen en dan is hij weer op het WK in Zwitserland. In Tokio gaat hij op voor zijn vierde Olympische Spelen.