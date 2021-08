Zijderveld zwemt in wereldrecord naar paralympisch goud, ook titel voor Dorsman

Liesette Bruinsma (400 meter vrije slag) en Lisa Kruger (100 meter schoolslag) pakten het zilver. Nederland staat nu op vier gouden plakken en zeven medailles in totaal bij de Paralympische Spelen in Japan. Rogier Dorsman (22) uit Heerjansdam pakte het eerste zwemgoud voor Nederland. Dorsman begon op zesjarige leeftijd met zwemmen, maar toen hij twaalf jaar oud was werd hij van de een op andere dag slechtziend. Binnen drie maanden kon hij geen letter meer lezen en nu zit hij nog ongeveer voor 1 procent. Twee jaar geleden pakte Dorsman al twee gouden medailles en twee zilveren medailles op het WK in Londen.

Dorsman kende een prima start en breidde zijn voorsprong gedurende de race alleen maar verder uit. Uiteindelijk tikte hij aan in 4.28,47. Zijn Japanse rivaal Uchu Tomita volgde in 4.31,69 op gepaste afstand. De Chinees Dongdong Hua ging in 4.34,89 met het brons aan de haal. Dorsman zal ook nog starten op de 100 meter vlinderslag, de 100 meter vrije slag, de 100 meter schoolslag en de 200 meter wisselslag.

,,Het voelt heel gek om paralympisch kampioen te zijn”, liet Dorsman (22) bij de NOS glunderend weten. ,,Ik heb hier jaren voor getraind en ik wist ook wel dat het erin zat, maar dat je het dan nu ook doet, is helemaal mooi. Ik had mezelf voorgehouden om heel rustig te blijven, omdat ik gewoon weet wat ik moet doen. Als je gespannen raakt, ga je foutjes maken en dat is gelukkig niet gebeurd.” Liesette Bruinsma pakte het zilver in de finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen. De twintigjarige zwemster uit Sneek eindigde wel ruim achter de zeventienjarige Anastasia Pagonis uit de Verenigde Staten, die aantikte met een overtuigend wereldrecord: 4.54,49. Op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 won Bruinsma vijf medailles, waarvan twee gouden. Daarmee was de toen 16-jarige Friezin de meest succesvolle sporter tijdens de Paralympische Spelen. Op het Sportgala werd ze uitgeroepen tot Paralympiër van het jaar.

Goud voor Zijderveld, zilver voor Kruger

Chantalle Zijderveld veroverde met een wereldrecord goud op de 100 meter schoolslag. De 20-jarige Zwijndrechtse zegevierde in de klasse SB9, voor sporters met een lichte beperking, in een tijd van 1.10,99. Lisa Kruger, die vijf jaar geleden bij Rio 2016 de titel veroverde op dit nummer, behaalde zilver met een achterstand van bijna 3 seconden (1.13,91) op Zijderveld. Het brons ging naar de Australische Keira Stephens (1.17,59).



Voor Zijderveld was het haar tweede medaille in Tokio. Op woensdag veroverde ze zilver op de 50 meter vrije slag. Zijderveld behaalde bij Rio 2016 paralympisch brons op de 100 meter schoolslag. Zijderveld zwom in de series eerder op de dag ook al een wereldrecord op de 100 meter schoolslag met een tijd van 1.11,23. Kruger won de andere race in de voorronde in 1.13,83.