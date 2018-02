Wüst waardig verliezer: 'Dit is topsport'

Door Rik Spekenbrink

,,Dit is wel de vierde Olympische Spelen waarop ik een medaille win, mijn negende plak in totaal”, zei ze in de catacomben van de mixed zone. ,,Op het moment dat het moet, sta ik er wel. Het is niet zo dat ik zesde word op 3 seconden.”

Tegelijkertijd was natuurlijk juist dat kleine verschil, Carlijn Achtereekte was maar acht honderdsten sneller, pijnlijk voor Wüst. ,,Ik kwam voor goud, daar heb ik geen geheim van gemaakt. Maar dit is topsport. Ik heb mijn meerdere moeten erkennen in Carlijn, ze is de terechte winnares. Het leek een beetje op mijn goud in Turijn. Een snelle rit rijden voor de dweil, waar niemand meer aan komt.”

Wüst reed een loodzware laatste ronde, vertelde ze. ,,Ik had een tijd van 3.57 in mijn hoofd. Maar het liep te veel op. Als je hebt gestreden voor wat je waard bent, kan je jezelf ook niets verwijten. Al hoef ik die laatste ronde niet terug te zien. Ik was in dubio: armen los of armen op de rug. Ik hield ze op mijn rug, we zullen niet weten wat het had uitgemaakt.”

Wüst was al de meest gelauwerde Nederlandse olympiër. En de 3 kilometer geeft haar vertrouwen voor de 1500 meter, die maandag wordt verreden. Tot twee rondes voor het eind reed ze hard en vlak. ,,Daarom, ik ben gewoon goed, fysiek en mentaal, ik ben super gemotiveerd en gebrand voor die afstand.”

