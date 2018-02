Wüst en co wel op rustige wijze gehuldigd

Ook het Nederlandse viertal kreeg een zogenoemde medailletegel uitgereikt. ,,Wees daar voorzichtig mee'', waarschuwde Tuitert. Hij doelde daarmee op het eerdere voorval tijdens de huldiging van de Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Koen Verweij en Patrick Roest. De winnaars van brons op de achtervolging ergerden zich een beetje aan het rumoer in de zaal en lieten de schaal met de tegel, die over de hoofden van de bezoekers naar de achterkant van de zaal getild moet worden, in het publiek vallen. Daarbij raakten tot grote schrik van de schaatsers twee vrouwen gewond.

Bij het eerbetoon aan Wüst en co ging er niets mis. ,,We want more'', klonk het richting Wüst, die woensdag haar elfde olympische medaille behaalde in haar laatste race op de Winterspelen. ,,Maar het is voor 99 procent zeker dat dit mijn laatste Spelen waren'', zei de 31-jarige Brabantse, die het op de Gangneung Oval even te kwaad kreeg toen ze na de finish van Oranje haar familieleden zag op de tribunes. Wüst pinkte in het HHH opnieuw een traantje weg toen ze nogmaals werd toegezongen: ,,Ireen bedankt.''