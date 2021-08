Wild en Pieters komen val niet meer te boven en grijpen naast medailles

Nederland was vanaf het begin bij de les en sprokkelde puntjes bij de tussensprints, telkens achter Groot-Brittannië over de streep komend. In de race over 120 rondes leek het dan ook tussen deze twee duo's te gaan, totdat Wild halverwege de koers uit het niets tegen de piste werd gereden. Een Australische renster kwam ertussen bij de wissel, Wild viel en moest gehavend de strijd voortzetten. Nederland hield vervolgens de tweede plek in het klassement vast, maar miste de slag toen de concurrentie de aanval koos.



Met nog 20 rondes te fietsen, wisten Wild en Pieters dat een medaille een lastig verhaal ging worden. Ze werden door de samenwerkende concurrentes op een ronde gezet en konden nummer 3 Rusland (ROC) niet meer achterhalen. Vier luttele puntjes bedroeg uiteindelijk de achterstand na 30 kilometer. Laura Kenny en Katie Archibald werden namens Groot-Brittannië niet meer bedreigd en wonnen goud, het zilver was voor Denemarken.