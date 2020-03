Wielerbond hoopt op toenemende druk op IOC: ‘Gezondheid en veiligheid staan voorop’

De wielerbond sprak zich zaterdag als eerste sportbond in Nederland uit voor verplaatsing. Sportkoepel NOC*NSF heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laten weten dat de Spelen, wat NOC*NSF betreft, alleen in de geplande periode door kunnen gaan als het coronavirus wereldwijd onder controle is.



,,Wij zien in de brief van NOC*NSF dat zij, net als de KNWU, aandringen op snelle duidelijkheid", aldus Wintels. ,,Aan voorwaarden van gelijke sportomstandigheden en gezondheidsgaranties kan nu immers slecht worden voldaan. Impliciet is dit dezelfde boodschap die wij als KNWU expliciet hebben uitgedragen: haal sporters zo snel mogelijk uit deze oneerlijke, onveilige en onzekere omstandigheden. De internationale atletenvereniging heeft, net als zaterdag de Amerikaanse zwembond, zondag hetzelfde appel gedaan: nu te besluiten de Spelen uit te stellen omdat gezondheid en veiligheid voorop staan. Dat verdraagt zich niet met het nog langer uitstellen van die beslissing."