Weer besmetting bij TeamNL: ook voor Florijn zijn Spelen ‘in één klap voorbij’

Roeier Finn Florijn is positief getest en in quarantaine gegaan. De skiffeur kwam vrijdag nog uit in de heats van de skiff en plaatste zich voor de herkansing, maar kan zijn toernooi niet vervolgen. Hij moet 10 dagen in quarantaine. De medische staf van TeamNL brengt binnen de protocollen van Tokyo 2020 de close contacts in beeld.

,,Mijn toernooi was vandaag begonnen,“ aldus Florijn, zoon van olympisch kampioen Ronald. ,,Ik was nog niet helemaal tevreden over mijn race, maar ik had goede hoop te verbeteren in de herkansing. Nu is het in één klap voorbij. Ik kan er eigenlijk niet zoveel meer over zeggen.”

,,Helaas dus een nieuwe besmetting. Het laat zich raden dat we hier geen woorden voor hebben,” aldus Chef de Mission Pieter van den Hoogenband. ,,Een jonge sporter die hier zijn olympische debuut maakte en per direct moet afbreken. Ik gun hem in de toekomst zijn revanche. De medische staf werkt 24 uur per dag. We doen er alles aan om positieve tests te voorkomen.”

Roeier Florijn kreeg vrijdagavond de uitslag van zijn ochtendtest en heeft daarna op de late vrijdagavond de derde test ondergaan. Volgens protocol is hij na deze derde positieve test in quarantaine gegaan.

De leden van de roeiploeg die nu als close contact zijn aangemerkt kunnen hun toernooi onder speciale condities wel vervolgen. Zij worden apart vervoerd, slapen en eten op een 1-persoonskamer. Onder de voorwaarden van Tokyo 2020 kunnen zij wel trainen en sporten.

Evenals de eerder positief getesten reisde Florijn, die in een 1-persoonskamer in het olympisch dorp verbleef, op de vlucht die vorige week zaterdag aankwam in Tokyo. De medici van TeamNL doen permanent onderzoek naar de aard en origine van de besmettingen. De medische staf geeft aan dat uiteraard de vlucht van afgelopen zaterdag ook onder de loep ligt. Nu de vlucht inmiddels een week geleden plaats heeft gevonden is de kans op nog meer nieuwe besmettingen vanuit het vliegtuig aanzienlijk afgenomen en neemt per dag steeds verder af.

