Waterpolosters schrijven geschiedenis met grootste olympische uitslag ooit

Havenga wil met zijn ploeg in de Japanse hoofdstad meedoen om de medailles. Door de zege op Zuid-Afrika bereikte Oranje in elk geval al de kwartfinales, die dinsdag op het programma staan. Eerst volgt zondag nog de laatste groepswedstrijd, tegen Canada. Met een overwinning eindigt Oranje ten minste bij de top 2, waardoor in de kwartfinales in elk geval topfavoriet Verenigde Staten, winnaar van het goud in 2012 en 2016, wordt ontlopen.



De Nederlandse vrouwen veroverden bij de Spelen van Peking 2008 olympisch goud, maar ze wisten zich daarna niet te kwalificeren voor Londen 2012 en Rio 2016. Het kostte de ploeg van Havenga ook moeite Tokio te halen. Pas op het laatste kwalificatietoernooi, begin dit jaar in de Italiaanse stad Triëst, lukte het een ticket te bemachtigen.