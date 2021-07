Waterpolosters geven ruime voorsprong uit handen en beginnen Spelen met nederlaag

Dertien jaar na het veroveren van olympisch goud zijn de waterpolovrouwen weer terug op de Spelen. Bondscoach Havenga was er in 2008 bij als assistent-coach toen de vrouwen voor een stunt zorgden, maar verder is er nog maar weinig over van het team dat onder leiding van Robin van Galen goud pakte. De rentree op het grootste sportevenement ter wereld begon goed. Nederland kwam al snel met 3-1 voor, maar zag in het eerste kwart Australië nog langszij komen: 3-3. In het tweede kwart nam Nederland rap afstand van Australië en liep het verschil op tot zelfs vier punten. Nederland creëerde veel kansen en hoefde weinig te vrezen van de Australiërs in de eerste helft van de wedstrijd.



In het derde kwart veranderde het spelbeeld. De Australische vrouwen zochten de aanval op en maakten zelfs gelijk. Na het derde kwart stond er plots 10-10 op het scorebord en moesten de vrouwen aan de bak om er nog een overwinning uit te slepen. Met nog iets minder dan zes minuten te gaan kwam Australië voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong door Zoe Arancini. Niet veel later maakte Australië er zelfs 14-11 van en was dat gat niet meer te overbruggen. Van een voorsprong van 8-4 eindigde het duel in een nederlaag van 15-12. Sabrina van der Sloot, Maud Megens, Ilse Koolhaas en Simone van de Kraats scoorden allen twee keer, de overige treffers kwamen van Iris Wolves, Nomi Stomphorst, Kitty Lynn Joustra en Maartje Keuning.

Volledig scherm Arno Havenga. © ANP

Woensdag spelen de waterpolosters tegen Spanje. Vrijdag wacht Zuid-Afrika en zondag is Canada de tegenstander. De vier beste ploegen in de groep van vijf gaan door naar de kwartfinales. In totaal doen er tien landen mee.

,,We begonnen goed, héél goed zelfs, maar het tegenovergestelde gebeurde in de tweede helft. Ik heb er niet echt een verklaring voor", zegt Havenga tegen de NOS. ,,Gedurende de wedstrijd sloeg de vermoeidheid toe en werden we wat minder in de afwerking. Het lukte niet om in de hart van de wedstrijd te blijven, dan is het gelopen koers. Het was zoeken naar aansluiting en daarom moesten we risico nemen, maar dan krijg je er nog een paar om je oren.”



,,Het toernooi begint pas in de kwartfinales en die bereiken we wel. We willen stap voor stap beter doen, en beter dan de tweede helft kunnen we zeker. We moeten ons nu voorbereiden op Spanje en dan gaat het toernooi weer verder.”

