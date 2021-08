Waterpolosters gaan op voor plek 5 na simpele zege op China

In een duel om de zevende plaats werd China vandaag simpel met 13-6 verslagen, waardoor de polosters een wedstrijd om plaats vijf gaan spelen. Tegenstander in dat duel wordt zaterdag Australië of Canada.



Maartje Keuning scoorde vijfmaal tegen China. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verspeelde in de kwartfinale tegen Hongarije (11-14) een kans op een medaille. Veel speelsters wilden Japan na die nederlaag zo snel mogelijk verlaten. Maar uiteindelijk zijn ze er toch in geslaagd om zich enigszins op te laden voor het duel met China.