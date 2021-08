Vlaggendragers Plat en Jong gaan in Tokio voor meerdere medailles: ‘Goud belangrijker dan records’

Zowel Plat als Jong komt uit op verschillende onderdelen in Tokio. Plat verdedigt op de triatlon zijn paralympische titel en hoopt bij het handbiken zijn bronzen medaille van Rio de Janeiro te overtreffen. Plat is meervoudig wereldkampioen handbike en is als één van de topfavorieten naar Tokio afgereisd.



Op de vraag of Plat op een verschillende manier naar de twee sporten toeleeft, antwoordt hij instemmend: ,,In Peking was ik nog toeschouwer bij het handbiken. Vanaf toen is de droom ontstaan om de beste handbiker ter wereld te worden, dus een gouden medaille op dat onderdeel staat heel hoog op het prioriteitenlijstje.” Plat doet mee aan de tijdrit en aan de wegwedstrijd en maakt dus kans op een gouden dubbelslag in deze sport.

Dat Plat op zoveel verschillende onderdelen kans maakt op een medaille heeft ook zijn nadelen. De medaille-evenementen van de Nederlander vallen zeer dicht op elkaar. In vier dagen tijd staan de drie finales waarin hij paralympisch kampioen hoopt te worden op het programma. Het is te hopen dat Plat zich hier, net als Sifan Hassan vorige maand, niet door laat belemmeren.

Volledig scherm Fleur Jong en Jetze Plat dragen op de openingsceremonie van de Paralympische Spelen de Nederlandse vlag. In het midden chef de mission Esther Vergeer. © Videostill

Wereldrecords

Ook Fleur Jong behoort tot de elite in haar sport en maakt in Tokio een goede kans op goud. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was de vijfentwintigjarige atlete er ook al bij. Toen kon ze helaas geen medaille in de wacht slepen. Dit keer staat ze er echter totaal anders voor. Jong doet mee aan de 100 meter sprint en het verspringen. Op allebei de onderdelen is ze houdster van het wereldrecord.

Jong was de eerste atlete in haar categorie die de grens van zes meter doorbrak. Dit gebeurde afgelopen mei en daar bleef het niet bij. Het wereldrecord ging er in juni nog een keer aan en een week later stelde ze het nog scherper op 6.09 meter. Tussendoor pakte ze ook het wereldrecord op de 100 meter sprint.

Voor Jong is het niet ongunstig geweest dat de Spelen een jaar zijn uitgesteld. Naar eigen zeggen heeft ze momenteel een hoger en stabieler niveau dan vorig jaar, waarvan haar vele wereldrecords het bewijs zijn. Er wordt dan ook veel van haar verwacht.

Volledig scherm Fleur Jong. © ANP

In eerste instantie was het niet makkelijk voor Jong om met al deze hoge verwachtingen om te gaan: ,,Ik vond het vroeger lastig. Het ging al twee jaar achter elkaar goed. Ik dacht steeds, wat nou als het dit keer niet goed gaat. Inmiddels heb ik er echter alle vertrouwen in. Ik ben het meer als een compliment gaan zien dat iedereen zoveel van mij verwacht.”

Jong houdt nog een kleine slag om de arm als het gaat over het verbreken van nog meer wereldrecords: ,,Het liefst zet je natuurlijk een wereldrecord neer en win je, maar de plaats waarop je eindigt is belangrijker dan de tijd of afstand. Een record is niet onhaalbaar, maar ik heb een kleine blessure gehad, dus de voorbereiding is niet ideaal.”