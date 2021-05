Visser heeft twee maanden voor Spelen scheur in hamstring

Nadine Visser kampt twee maanden voor de Olympische Spelen met een scheurtje in een hamstring. De 26-jarige Noord-Hollandse, die komende zomer in Tokio uitkomt op de 100 meter horden, liep die blessure vorige week op bij de Harry Schulting Games in Vught. Een mri-scan bracht de spierscheuring aan het licht.