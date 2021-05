Van Dijke over bezwaar Polling: ‘Deze mentale rollercoaster had ik nooit verwacht’

Olympische SpelenEerst was er opluchting bij Sanne van Dijke nadat de judoka was aangewezen voor de Olympische Spelen. Tot concurrente Kim Polling gisteren bekendmaakte naar de bezwaarcommissie te stappen. Van Dijke: ,,Ik heb al jaren een olympische droom, maar ik had mij nooit voorgesteld die voorbereiding daarop zo in te gaan.”

Door Lisette van der Geest



,,Inhoudelijk kan ik er niets over zeggen”, zegt Sanne van Dijke (25) dinsdagmiddag bij een persmoment van de judobond op Papendal. Ze is daar eigenlijk voor een bijeenkomst die al dagen eerder stond om vooruit te blikken op de WK, over ruim twee weken in Boedapest, maar na het nieuws van een dag eerder komt vooral een ander onderwerp aan bod.

Jarenlang was ze een van de twee gegadigden voor het ene beschikbare olympische ticket. Van een positie als underdog klom ze in de klasse tot zeventig kilogram op naar de absolute wereldtop, met een maand geleden haar EK-titel als recentste prestatie, een week daarna kwam de opluchting: de selectiecommissie van Judo Bond Nederland wees Van Dijke aan voor de Olympische Spelen van Tokio in juli, ten koste van Kim Polling.

Er was vreugde, er was opluchting. Tot ze gisterochtend na haar training haar telefoon pakte en een screenshot zag dat haar vader haar stuurde: Polling is naar de bezwaarcommissie gestapt. ,,Volgens mij wisten veel mensen het daardoor eerder dan ik. Het zijn hele gekke weken”, zegt ze. ,,Ik heb natuurlijk al jaren een olympische droom, een olympisch doel, maar ik had me nooit voorgesteld die voorbereiding daarop zo in te gaan. Deze mentale rollercoaster had ik nooit verwacht en dat vind ik ook jammer. Maar ja, dat is hoe het is.”

Bekijk hier waarom Polling naar de bezwaarcommissie stapt:

Ze las of bekeek de argumenten van Polling bewust niet. ,,Ik weet niet wat ze zijn, en ik ga me ook nergens tegen verdedigen. Volgens mij valt voor allebei genoeg te zeggen.” Allebei zijn ze wereldtop, op de wereldranglijst staan ze beide bij de top vijf. Zowel Polling als Van Dijke behoren tot de kanshebbers voor een medaille op grote toernooien.

,,Tuurlijk, mensen appen mij, sturen dingen door. Ik probeer daar beleefd op te reageren, maar ik zoek het zelf niet op. Weet je wat het is? Ik ben ook gewoon lijdend voorwerp hierin. Het is Kim versus de bond. Ik ben niet de tegenpartij, ik ben niet de voorpartij, ik ben niet de rechter. Ik kan letterlijk helemaal niks. Dus het is ook niet relevant wat ik ervan vind, want ja, als ik mocht besluiten, was dat al gebeurd. Nu is het gewoon afwachten.”

Voor vrijdagavond moet de bezwaarcommissie met een reactie komen. Daarna wordt duidelijk of er nog een gang naar de rechter volgt, of niet. En ondertussen probeert Van Dijke zich te richten op haar olympische voorbereiding, via de WK in Boedapest. ,,Al kost dit energie, uiteraard. Maar ik ga er nog steeds vanuit dat ik naar de Spelen ga. Volgens mij is de beste manier om te laten zien dat ik de beste keuze ben om daar goud te pakken, dus daar probeer ik me gewoon op te focussen.”

Volledig scherm Kim Polling. © ANP