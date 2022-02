Van der Velden ‘vlamt’ naar zesde plek: ‘Als klein landje zonder bergen tussen de wereldtop, zo vet’

,,Als het allemaal wel was gelukt, had ik een score hoog in de negentig gekregen”, dacht de snowboarder. En dan had hij wel meegedaan voor de hoofdprijzen. ,,Het is lang geleden dat ik zo veel adrenaline heb gevoeld, het gierde door mijn lichaam. Ik stond echt te ‘pinguinnen’ van de zenuwen. Maar toen ik bovenop stond te wachten voor de derde run, duurde het wat langer dan ik had verwacht. Toen was het een soort van uitgewerkt.”