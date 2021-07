Van den Hoogenband over Spelen zonder fans: ‘Dat is heel verdrietig voor de sporters’

,,We weten allemaal dat er achter deze sporters een hele keten aan mensen staat, zoals familie, vrienden, oude coaches en ploeggenoten. Het is natuurlijk heel fijn om die mensen mee te nemen naar het eindproduct, de Spelen zelf. Je wilt dat samen met hen meemaken”, aldus Van den Hoogenband. ,,Nu zit er een afstand tussen en wordt het moment van bij elkaar komen even uitgesteld. Desalniettemin zullen de mensen nog altijd supporteren en meeleven. Deze sporters zijn wereldtop. Ze weten hoe ze moeten presteren onder alle omstandigheden. Ze hebben niet voor niets de Spelen gehaald. Ik hoef ze niet zoveel meer te leren.”

Volledig scherm Tess Wester, keepster van de Nederlandse handbalsters. © Henk Seppen Naast Van den Hoogenband en stafleden van NOC*NSF vertrokken maandag onder meer ook de Nederlandse handbalsters, zeilers en badmintonners naar Japan. Demissionair minister Tamara van Ark van Sport zou de sporters op de luchthaven toespreken en uitzwaaien, maar dat ging niet door. Van Ark had maandag vanwege de opgelopen besmettingscijfers overleg over het coronavirus.

Oud-zwemmer Van den Hoogenband, die bij de Spelen van 2000 in Sydney zowel de 100 als 200 meter vrije slag won, is blij dat de Spelen op het punt van beginnen staan. “Het is heel fijn dat het eindelijk zover is. We kijken er enorm naar uit. Sport is de hoofdzaak en sport overwint alles. Het gaat uiteindelijk om de Spelen en de prestaties. Het is prettig dat we nu in de laatste fase zijn aangekomen, dat we dadelijk los mogen.”

Knipoog

Van den Hoogenband liet zich niet ontlokken hoeveel medailles hij van de Nederlandse sporters verwacht. ,,Ik hoop drie”, zei hij met een knipoog. ,,Ik houd van de underdogrol. Dan kunnen we alleen maar positief verrassen. We zijn er in ieder geval klaar voor.” Tess Wester, keepster van de handbalsters, werd op Schiphol afgezet door haar man. ,,Ik heb tegen hem gezegd dat ik hoop dat we heel lang wegblijven, dat zou betekenen dat we ver komen in het toernooi. Eindelijk is het zover. We zijn blij dat we eindelijk mogen gaan. Ik heb er ontzettend veel zin in”, zei ze.

Wester behaalde met Oranje anderhalf jaar geleden de wereldtitel. ,,Ik sta er nu best wel relaxed in. De afgelopen jaren hebben we gezien wat nodig is om mee te doen in de top. We hebben de afgelopen weken heel veel aan de laatste details gewerkt. Dat geeft geen garantie op succes. Van de twaalf teams die meedoen kunnen er zeven of acht een medaille pakken. Hopelijk valt alles op z’n plek”, aldus Wester, die in december met Nederland op het laatste EK al snel werd uitgeschakeld.

