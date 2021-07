Van de Sanden neemt coaching Leeuwinnen over, Kimmann relaxt ondanks scheur in knie

Seingever hindert Van der Breggen bij training voor tijdrit

27 juli Anna van der Breggen is tijdens een training voor de individuele tijdrit op de Olympische Spelen licht ten val gekomen. Een seingever met iets te veel plichtsbesef wilde de regerend wereldkampioene tijdrijden tegenhouden, waardoor Van der Breggen onderuit ging. Ze hield daar geen lichamelijk letsel aan over. Wel was haar fiets licht beschadigd.