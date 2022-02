‘Unieke kans’ gaat verloren na valpartij Schulting: ‘Geef alleen mezelf de schuld’

VideoDe teleurstelling was groot bij Suzanne Schulting na de mixed relay. De vedette van de Nederlandse shorttrackploeg kwam in de halve finale ten val en rekende dat zichzelf aan. ,,Er zijn nog veel afstanden te gaan, maar deze was zo mooi geweest.” Nederland won nog wel de B-finale, maar dat leverde geen medaille op.

Schulting wond er geen doekjes om, toen ze voor de camera van de NOS verscheen na de overigens wel gewonnen B-finale. ,,Dit is zwaar kut. Ik ben degene die valt, dus ik trek het me erg aan. Soms gebeuren er dingen die je niet in de hand hebt. Ik had alles onder controle, maar ga dan op links staan en hij breekt zo onder me vandaan. Het is heel zuur. Ik wil niks de schuld geven, alleen mezelf.”

Flinke domper voor shorttrackers: geen medaille op gemengde aflossing na val Suzanne Schulting

Er was geen vuiltje in de lucht. In de series van de 500 meter maakte ze eerder op de dag indruk, waarna ook in de mixed relay aanvankelijk alles volgens plan verliep. De kwartfinale werd gewonnen en ook in de halve eindstrijd lag Nederland aan kop. ,,Ik voel me zo goed, maar hier heb ik niet echt een verklaring voor. Ik had ook niet het idee dat ik te gretig was, want ik wilde gewoon snelheid maken in de bocht.”

,,Toen restte de B-finale. Daarin wilden we het wereldrecord verbeteren, maar dat lukte ook niet. Het is heel frustrerend allemaal. Deze komt hard aan. Het was een unieke kans om met Sjinkie (Knegt, red.) een medaille te halen en we hebben zo'n sterk team. Er zijn nog veel afstanden te gaan, maar deze was zo mooi geweest.”

