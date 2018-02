Uitspraak Blokhuijsen over honden krijgt bijval van dierenactivisten

Video Blokhuijsen en Kramer door het stof

7:14 Jan Blokhuijsen en Sven Kramer hebben via social media wat reparatiewerkzaamheden moeten verrichten na onhandige acties van de afgelopen dagen. Blokhuijsen verontschuldigde zich na uitspraken over de behandeling van honden in Zuid-Korea; Kramer bood zijn excuses aan voor het gooien van de bronzen medaille-tegel in het Holland Heineken House. Later kwam de achtervolgingsploeg met een officieel statement.