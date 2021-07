Tunesiër Hafnaoui (18) verbaast zwemwereld met goud na ‘onwerkelijke’ race

Hafnaoui ging als achtste (van de acht) naar de finale, maar greep tegen ieders verwachting in het goud in de finale in Tokio. Hij tikte aan op 3 minuten en 43,36 seconden. Daarmee bleef hij de Australische favoriet Jack McLoughlin (3.43,52) en de Amerikaan Kieran Smith (3.43,94) nipt voor. ,,Natuurlijk heb ik mezelf verbaasd. Dit is echt ongelooflijk. Ik kon het gewoon niet geloven toen ik aantikte en ik zag dat mijn naam bovenaan het scorebord stond.”



Hafnaoui is ongetwijfeld geïnspireerd door Oussama ‘Ous’ Mellouli, zijn landgenoot die goud won op de Olympische Spelen in 2008 (1500 meter), brons op de Spelen in 2012 (1500 meter) en goud op de Spelen in 2012 (10 kilometer). Hij werd daarmee negen jaar geleden de eerste zwemmer die medailles pakte in zowel het zwembad als in het open water.