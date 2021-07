Tsjakadoea kan stunt geen vervolg geven: Nederlandse judoka naar herkansingen

Judoka Tornike Tsjakadoea is op de Olympische Spelen in de klasse tot 60 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 24-jarige Tsjakadoea moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Yang Yung-Wei uit Taiwan. Met nog ongeveer een minuut op de klok scoorde Yang een ippon.



In bovenstaande olympische widget is het judotoernooi qua uitslagen live te volgen. Bij belangrijke ontwikkelingen wordt dit artikel van een update voorzien.