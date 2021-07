Topzwemmer Thom de Boer: overdag vastgoedman, 's avonds jagend op olympisch goud

Door Natasja Weber



In de eerste week van juli maakte Thom de Boer nog gewoon zijn uren als financieel analist bij een Amsterdamse vastgoedontwikkelaar. Inmiddels vertoeft hij al een week in de olympische wereld van Japan. Daags na zijn laatste werkdag vertrok hij met de nationale zwemploeg naar Chiba (vlakbij Tokio) waar de zwemmers hun laatste voorbereidingen treffen voordat ze hun intrek nemen in het olympisch dorp. ,,Ik heb vakantiedagen opgenomen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan”, vertelt De Boer kort voor vertrek.



De zwemmer uit Alkmaar studeerde aan de Universiteit van Amsterdam economie en bedrijfskunde en behaalde zijn master monetair beleid en banken. Inmiddels heeft hij een drukke baan bij Rockfield Real Estate, een vastgoedinvesteringsmaatschappij. Naast zijn 40-urige werkweek maakt hij onder leiding van coach Job van Duijnhoven van zwemvereniging De Dolfijn serieus werk van zijn topsportcarrière.