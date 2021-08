Tokio meldt 458 aan Spelen gerelateerde coronabesmettingen

Ook enkele leden van TeamNL testten de afgelopen weken positief in Tokio. Candy Jacobs, Reshmie Oogink, Finn Florijn, Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en een anoniem lid van de roeistaf moesten in quarantaine.



Afgelopen donderdag kondigde Japan strengere maatregelen aan om het aantal besmettingen in het land tegen te gaan. Zo werd de noodtoestand, die in Tokio al gold, naar acht andere regio’s uitgebreid na een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen tijdens de Olympische Spelen.