Tokio houdt vast aan de Spelen, mogelijk zonder toeschouwers

In een interview over de laatste zes maanden tot aan de Spelen gaf Muto toe dat mensen angstig zijn zolang het coronavirus over de hele wereld rondwaart. Ook Japan is hard getroffen, in hoofdstad Tokio heerst de noodtoestand. ,,We spreken niet over afgelasten", zei hij. ,,Het organiseren van de Spelen is het plan waar we aan vasthouden, op dit moment spreken we niet over iets anders."