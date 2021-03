Tijd begint te dringen voor topsporters: 'Ik ben geen Max Verstappen die ergens een vaccinatie kan opdiepen’

Door Rik Spekenbrink



Eind juni, misschien wel begin juli. In de huidige vaccinatiestrategie is een gezonde topsporter van begin twintig tegen die tijd aan de beurt voor een inenting tegen corona, tegelijk met zijn of haar leeftijdsgenoten. En dan mag er niet te veel tegenzitten bij de levering en bijwerkingen van de diverse vaccins. Voor atleten die eind juli in actie komen op de Olympische Spelen in Tokio is dat te laat, vindt sportkoepel NOC*NSF. ,,Wij hebben een ingewikkelde deadline”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks. ,,Een week voor vertrek inenten kan niet. Je verliest een aantal trainingsdagen na de prik.”