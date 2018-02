Thomas Bach teleurgesteld in sporttribunaal CAS

Daarmee reageert hij op de opheffing van de straf voor 28 van de 42 Russische sporters die in beroep waren gedaan tegen hun schorsing naar aanleiding van dopingpraktijken bij de Winterspelen van Sotsji. ,,Het was een verrassende en extreem teleurstellende beslissing'', zei de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Pyeongchang.



Het IOC wacht de onderbouwing van de beslissing af, maar die wordt pas na de Winterspelen verwacht. Dat irriteert Bach, omdat het IOC bij een eventueel beroep bij een Zwitserse rechtbank de argumenten moet weten. Bach vindt het tijd worden dat het CAS hervormingen doorvoert. ,,De kwaliteit moet gegarandeerd zijn, we kunnen niet riskeren dat het CAS zijn geloofwaardigheid bij de sporters verliest.''



De onder neutrale vlag opererende Russische afvaardiging in Pyeongchang kan daarom nog groeien. Het IOC laat een onafhankelijk panel naar de status van dertien atleten en twee coaches kijken. 169 Russische atleten zonder dopingverleden of -verdenking werden eerder al uitgenodigd voor de Spelen. Bach zei dat het IOC daarmee de Russische sportgemeenschap wil laten zien dat 'schone' atleten succesvol kunnen zijn. ,,We hebben een nieuwe generatie Russische sporters de kans gegeven om deel te nemen en ambassadeurs te zijn voor een schone sport'', aldus de IOC-voorzitter.



Bach dreigde opnieuw met een mogelijke uitsluiting van boksen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. De Duitser zei nogmaals ,,extreem ongerust'' te zijn over de leiding van de boksbond AIBA. Het IOC heeft een onderzoek ingesteld.