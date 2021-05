Testen, testen, testen en formulieren invullen: voorproefje van streng Spelen-plan

video IOC verwijst bericht over niet doorgaan Spelen naar rijk der fabelen: ‘Volstrekt onwaar’

22 januari ,,De Japanse regering heeft achter gesloten deuren de conclusie getrokken dat de Olympische Spelen in Tokio vanwege het coronavirus afgelast moeten worden." Dat zegt een niet bij naam genoemd lid van de Japanse regeringscoalitie tegen de Britse krant The Times. Het IOC verwees het bericht later vandaag naar het rijk der fabelen. ,,Dit is volstrekt onwaar.”