Supersprintspikes zorgen voor onrust en jaloezie in atletiekwereld: wie ze niet heeft, ligt nu al achter

Door Pim Bijl



Op spikes die bedoeld zijn voor 800 en 1500 meter-lopers sprintte Nadine Visser laatst in volle snelheid over een rij hordes. Tijdens een van haar laatste trainingen op Papendal wilde ze die spikes met de inmiddels heilig verklaarde combinatie van foam en carbonplaten toch maar eens uitproberen. Al mag het ook gerust een noodgreep worden genoemd. Deze spikes waren immers niet gemaakt om mee te sprinten. En schoenen testen twee weken voor de openingsceremonie is al even veelzeggend.