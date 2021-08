Strijbeekse Braspennincx grijpt met Van Riessen net naast brons op teamsprint

Van Riessen had als eerste Nederlandse atlete een medaille op zowel de Zomerspelen als de Winterspelen kunnen veroveren. De 33-jarige Leidse veroverde als schaatsster olympisch brons op de 1000 meter bij de Spelen van Vancouver. Ze krijgt later deze week nog een kans op de sprint en keirin. Ze zou zich dan in een zeer select rijtje scharen, want slechts vijf atleten pakten ooit een medaille op zowel Zomer- als Winterspelen.

Braspennincx en Van Riessen waren in de eerste ronde te sterk voor Polen. Omdat China (dat een wereldrecord reed) en Duitsland beduidend sneller waren, zit goud of zilver er niet in voor Braspennincx en Van Riessen. Even na 11.00 uur wacht Rusland in de strijd om de derde plaats. De Russische ploeg was met 32,249 een fractie sneller dan Nederland, dus het belooft een spannend duel te worden.