Sportorganisaties wijzen naar elkaar in dopingzaak Kamila Valieva: ‘CAS schept gevaarlijke precedent’

Het internationaal sporttribunaal CAS publiceerde vandaag het volledige vonnis, nadat het maandag al uitspraak had gedaan. De rechters van het CAS vinden dat de betrokken antidopingorganisaties veel te lang hebben gedaan over het onderzoeken van de urinetest die eind vorig jaar bij Valieva werd afgenomen.

Het mondiale antidopingbureau WADA reageerde in een verklaring verontwaardigd. Volgens het WADA heeft het sporttribunaal de regels uit de antidopingcode genegeerd, door Valieva ondanks de positieve uitslag van haar dopingtest toch deze week te laten meedoen aan het individuele toernooi op de Spelen. De Russin had volgens WADA een voorlopige schorsing moeten krijgen. Het CAS besloot dat echter niet te doen, omdat Valieva minderjarig is en omdat het zo lang duurde tot de uitslag bekend werd. Ook zou de aangetroffen hoeveelheid van het verboden middel trimetazidine erg laag zijn.

IOC-baas Thomas Bach had geen goed woord over voor de begeleiding van de 15-jarige Russische Valieva. ,,In plaats van haar te troosten en proberen te helpen, voelde je een enorme afstand.”

Rusada

Vorige week dinsdag, een dag na de door Rusland gewonnen landenwedstrijd op de Spelen, kreeg Valieva te horen dat de uitslag van een op 25 december afgenomen dopingtest positief was. Het duurde zo lang tot er een uitslag was omdat het laboratorium in Stockholm, waar de urinestaal werd onderzocht, vanwege coronabesmettingen bij het personeel onderbezet was.