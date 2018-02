Spelen hebben meer 'Eddie the Eagles' nodig

Edwards was op de Winterspelen van 1988 in Calgary de eerste Brit die meedeed aan het skispringen. Hij groeide uit tot een fenomeen vanwege zijn stuntelige techniek en opmerkelijke verschijning. Edwards eindigde destijds op de 70- en 90-meterschans als laatste.



,,De Olympische Spelen zijn niet meer het feest van de sporters, maar van de sponsors en de marketingondernemers. Ze zijn volledig de weg kwijt. De huidige functionarissen van het IOC moeten beseffen dat de Olympische Spelen niet alleen draaien om de supersterren als Matti Nykänen en Usain Bolt, maar juist gedijen als alle mensen zich kunnen identificeren met de sporters. De olympische gedachte heeft meer Eddie the Eagles nodig'', aldus de 54-jarige Edwards, wiens even hilarische als legendarische optreden in Calgary in 2016 werd verfilmd.